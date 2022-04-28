Хакеры атаковали госорганы Украины письмом с "указом президента"

Украинцев предупреждают о новой кибератаке на государственные органы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем с темой "Указ Президента Украины № 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Об этом информирует Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-U. Сообщается, что кибератаку осуществила группа UAC-0098 с использованием фреймворка Metasploit.

Отмечается, что письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины № 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

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Эту активность украинские специалисты связывают с хакерами, недавно осуществлявшими кибератаки на государственные организации Украины. В частности, распространявшими опасные электронные письма с темой по мариупольской "Азовстали".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по меньшей мере, шесть различных хакерских групп, связанных с Кремлем, суммарно провели около 240 кибератак по Украине с начала полномасштабной войны.

Одна из них осуществлялась на государственные органы Украины путем распространения опасных электронных писем на тему "Информация о военных преступниках РФ".