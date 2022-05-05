Густой черный дым и большие разрушения: в сети появились новые спутниковые фото "Азовстали"
Западные издания обнародовали несколько новых спутниковых снимков металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Они показали, что территорию завода, который российские оккупанты в очередной раз начали штурмовать, окутал густой дым.
Также на кадрах видны масштабы разрушений предприятия, которые захватчики бомбят в течение нескольких месяцев. Фото опубликовали Associated Press и CBS News (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Снимки сделала американская компания Planet Labs PBC в среду, 4 мая. Один из них зафиксировал повреждение завода в результате постоянных обстрелов путинской армией.
На еще одном спутниковом фото "Азовстали" от того же дня виднеется густой черный дым, поднимающийся над комбинатом.
Как известно, войска РФ возобновили его штурм 3 мая – после эвакуации сотен гражданских, которые прятались в подземельях мариупольской промзоны от постоянных вражеских атак. Сейчас там продолжают обороняться от превосходящих сил оккупантов украинские защитники.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что обстрелы и штурм завода происходят непрерывно. Чиновник опубликовал видео корректировки огня по "Азовстали", которое было снято ночью с дрона.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметился очередным циничным заявлением о заблокированном и практически стертом с лица земли украинском Мариуполе. Он снова отчитывался о якобы полном захвате города оккупационной путинской армией и заверил, что "в городе налаживается мирная жизнь".
Вместе с тем в России заявили об установлении трехдневного "прекращения боевых действий" в Мариуполе 5, 6 и 7 мая – с 08:00 до 18:00 по московскому времени. Пропагандисты утверждали, что это из-за открытия "зеленого" коридора для эвакуации мирных людей из "Азовстали".
Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на заводе "Азовсталь" в окруженном оккупантами Мариуполе, где еще находятся военные и прячутся мирные жители, остается критической. Российские войска пошли в наземный штурм, но украинские бойцы восстановили систему обороны.