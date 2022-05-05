Густой черный дым и большие разрушения: в сети появились новые спутниковые фото 'Азовстали'

Западные издания обнародовали несколько новых спутниковых снимков металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Они показали, что территорию завода, который российские оккупанты в очередной раз начали штурмовать, окутал густой дым.

Также на кадрах видны масштабы разрушений предприятия, которые захватчики бомбят в течение нескольких месяцев. Фото опубликовали Associated Press и CBS News (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Снимки сделала американская компания Planet Labs PBC в среду, 4 мая. Один из них зафиксировал повреждение завода в результате постоянных обстрелов путинской армией.

Видео дня

На еще одном спутниковом фото "Азовстали" от того же дня виднеется густой черный дым, поднимающийся над комбинатом.

Как известно, войска РФ возобновили его штурм 3 мая – после эвакуации сотен гражданских, которые прятались в подземельях мариупольской промзоны от постоянных вражеских атак. Сейчас там продолжают обороняться от превосходящих сил оккупантов украинские защитники.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что обстрелы и штурм завода происходят непрерывно. Чиновник опубликовал видео корректировки огня по "Азовстали", которое было снято ночью с дрона.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметился очередным циничным заявлением о заблокированном и практически стертом с лица земли украинском Мариуполе. Он снова отчитывался о якобы полном захвате города оккупационной путинской армией и заверил, что "в городе налаживается мирная жизнь".

Вместе с тем в России заявили об установлении трехдневного "прекращения боевых действий" в Мариуполе 5, 6 и 7 мая – с 08:00 до 18:00 по московскому времени. Пропагандисты утверждали, что это из-за открытия "зеленого" коридора для эвакуации мирных людей из "Азовстали".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на заводе "Азовсталь" в окруженном оккупантами Мариуполе, где еще находятся военные и прячутся мирные жители, остается критической. Российские войска пошли в наземный штурм, но украинские бойцы восстановили систему обороны.