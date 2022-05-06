Грозев заявил, что окружение хочет смерти Путина: есть запись разговора олигархов

Среди близкого окружения российского диктатора Владимира Путина есть люди, которые хотят его смерти. Олигархи и высокопоставленные военные не ожидали, что понесут настолько большие потери из-за западных санкций, которые ввели после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube. По его словам, близкий круг Путина считал, что тот ограничится Донбассом, но не откроет новые фронты войны.

"Недавно мы с коллегами слушали запись одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер, потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они так думают", – говорит Грозев.

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По его словам, в окружении диктатора серьезно думают о том, как можно посодействовать смерти Путина. "Найдутся ли люди? Каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или пропадает, становится потенциально таким..." – добавил расследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Грозева, значительная часть российского генералитета так или иначе не поддерживает войну против Украины. Об этом свидетельствуют взломанные переписки высшего руководства ВС РФ, полученные Bellingcat.