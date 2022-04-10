Грозев объяснил, почему Путин вряд ли решится использовать ядерное оружие в войне

Президент России Владимир Путин вряд ли примет решение об использовании ядерного оружия против народа Украины. Он сомневается, выполнят ли подчиненные военные его приказ.

Об этом рассказал журналист, глава расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев. Он считает, что риск ядерной угрозы в последнее время снизился.

По мнению медийщика, в начале войны Путин всерьез думал о том, чтобы использовать летальное оружие против Украины. Это бы втянуло НАТО в конфликт и могло бы объяснить поражение лидера Кремля.

"Путин не отдаст приказ об использовании ядерного оружия, если он не уверен, что этот приказ будет выполнен. Последние недели добавят, что большое количество офицеров не готовы выполнять такие приказы. Сам факт, что он будет сомневаться, уменьшит риск того, что он примет такое решение", – отмечает Грозев.

Подобное мнение разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Он сомневается, что Кремль решится использовать в войне ядерное оружие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский пропагандист Соловьев назвал ядерную войну "оптимистическим" вариантом для РФ.