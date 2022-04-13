Грозев дал прогноз, сколько может длиться война Украины и РФ: решающим будет один фактор

Россия может в течение года продолжать войну против Украины, однако сосредотачиваясь только на восточных и южных территориях. Ее ход будет зависеть от внутриполитического фактора в стране-агрессоре, а результат определится в ближайшие дни и недели.

Такое убеждение выразил один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев из группы Bellingcat. В интервью изданию BBC он подчеркнул, что у россиян еще достаточно оружия, и сейчас многое зависит от способности украинских сил защищаться и прекратить зверства врага.

"С военной точки зрения РФ может продолжить эту войну, но уже не в сторону Киева и западной Украины, а только на территории востока и юга. Но даже ради этого ей придется организовать мобилизацию или каким-то другим способом добавить к тем военнослужащим, которые есть сейчас, еще не менее 150-200 тысяч", – отметил журналист.

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По его мнению, россиянам не удастся этого добиться просто на контрактной основе, без запугиваний "призывников" для подписания контрактов. А это приведет к политическим потрясениям в стране.

"Если учитывать только военную сторону дела, то они могут продолжить эту войну до конца года, несмотря на потерю 15% своих истребителей и вертолетов. У них остается еще 85%. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30% батальонных тактических групп. Это огромная доля. Россияне имеют еще много техники, но не имеют достаточно офицеров и солдат", – объяснил Грозев.

При этом с политической точки зрения, убежден он, военная ситуация может развиться по-другому. Расследователь предполагает, что уже через несколько месяцев россиянки узнают, сколько их мужей и сыновей не вернутся с войны.

"В РФ потери в таком количестве всегда приводили к социальному кризису. Поэтому я думаю, что Кремлю будет практически невозможно пополнить то необходимое количество военных, когда обнародуют реальные потери на фронте. Ожидаю, что это произойдет в течение месяца", – подчеркнул журналист.

Одним из реальных и важных факторов Грозев назвал то, что возвращение российских войск в Киев, скорее всего, вообще не будет частью кремлевской военной стратегии. А с другой стороны, то, насколько оккупанты будут готовы продолжить бои за части востока и юга Украины, "зависит от наблюдаемого внутриполитического хода".

На вопрос, какую реакцию Запада он ожидает увидеть, расследователь указал на необходимость продолжать предоставлять оружие украинским силам. Ведь исход войны "определяется сейчас, в ближайшие дни и недели".

"Очень многое зависит от того, насколько украинское войско сможет остановить и оказать давление, чтобы российская армия не могла продолжить наступление на юге и востоке, насколько оно будет готово к прекращению этих зверств. Это зависит именно от способности Украины ежедневно защищаться", – подчеркнул Грозев.

Он напомнил, что есть страны, которые до сих пор либо не дали достаточно, либо вообще не предоставили Украине вооружение, хотя они имеют полные склады – например, Венгрия и Болгария.

"Это страны, обладающие огромным количеством оружия, в котором очень нуждается Украина. Надеюсь, что после кадров, которые мы видим, они изменят свое отношение", – подытожил расследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 49-е сутки войны российские оккупанты продолжают блокировать Харьков и наносить удары по Мариуполю. Также противник перебрасывает сотни "добровольцев". Накануне на Донбассе ВСУ отразили шесть вражеских атак.