Сейчас опять прочел глубокомысленные рассуждения о том, где будет зафиксирована линия границы в будущем договоре между Украиной и Россией: по состоянию на момент заключения этого договора, по состоянию на 24 февраля или на 2013 год.

Хочу спросить. Пацаны, вы вот это серьезно? Где будет зафиксирована граница?

Хотите скажу неожиданное?

Территория Украины простреливается насквозь, от Луганска до Львова и от Чернигова до Ялты.

Она будет простреливаться насквозь, независимо от того в каких границах будет подписан этот мифический договор.

Она БУДЕТ простреливаться не зависимо от того, будет ли вообще подписан этого договор и какие бы крутые гаранты не поставили бы свои подписи.

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Даже если Россия отведет свои войска на сотни километров от границы с Украиной, российские ракеты все равно будут крушить мирные украинские города. Как сейчас хамасовские ракеты крушат Израиль.

А гаранты, подписавшие этот мирный договор, будут только разводить руками на объяснения России "Мы никуда не вторгались, мы не нападали, это русскоговорящие украинские ополченцы, купили Ту-22М3 в военторге Шайковки".

Будет, не будет подписан этот мирный договор - не имеет никакого значения, пока эти "границы" не будут отодвинуты туда, откуда ни одна ракета до территории Украины не долетит.

Ну или пока вообще не исчезнет вот то самое, с чем эти границы должны быть проведены.

Вот только так. И никак иначе.