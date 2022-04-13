Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Беларусью и на участке с Приднестровьем

Украинские пограничники усилили меры безопасности на границах с Беларусью и на участке с оккупированным Приднестровьем (Молдова). Наши защитники готовы дать отпор российским оккупантам, если они попытаются начать наступление на новых направлениях.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга 12 апреля. Его заявление опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram.

"На границе с Молдовой на участке с Приднестровьем и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим вместе с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", – рассказал Демченко.

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Украинские пограничники вернулись к проведению мер контроля за границей после того, как российские оккупанты под давлением ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ранее предупредили, что не позволят российским оккупантам перебрасывать самолеты на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове. Наша противовоздушная оборона будет пресекать любые подобные попытки врага.