'Господа чекисты': в Швеции на остановке перед посольством РФ появилось 'послание' дипломатам Путина. Фото

В Швеции на одной из автобусных остановок разместили обращение к российским дипломатам. Их назвали чекистами и предложили получить политическое убежище.

Также дипломатов пристыдили, спросив, каково им работать в российском посольстве. Фото обращения разместили в Telegram-канале Верховной Рады Украины (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В обращении говорится, что скоро может быть поздно уезжать обратно в РФ. Поэтому дипломатам предлагается получить политическое убежище.

"Господа чекисты…и другие сотрудники посольства России, Вам не тяжело ходить на работу? Вам не стыдно в конце рабочего дня? Скоро будет поздно валить. Свяжитесь с нами для консультации о предоставлении политического убежища, угостим кофе!", – гласит полный текст обращения.

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Стоит отметить, что обращение разместило адвокатское агентство Asylbyran, которое законным способом помогает получить политическое убежище в Швеции и прочие юридические услуги.

Напомним, Дания, Испания, Швеция, Эстония, Словения, Румыния, Португалия и Латвия объявили о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. Все страны назвали российских дипломатов угрозой нацбезопасности.

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