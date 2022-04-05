Госдеп США: все, кто отдавал приказы и совершал преступления в Украине, будут наказаны

США вместе со своими союзниками работают над тем, чтобы российские оккупанты понесли наказания за военные преступления в Украине. Речь идет о тех, кто отдавал и исполнял приказы.

Об этом на брифинге 4 апреля заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит сайт американского внешнеполитического ведомства.

"Все ответственные за эти зверства, а также те, кто отдает им приказы, должны быть привлечены к ответственности. Их действия не смогут и не останутся безнаказанными", – подчеркнул представитель Госдепа.

По словам Прайса, США помогут отслеживать и документировать факты зверств российских солдат.

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Он добавил, что эта информация передается соответствующим международным органам, которые уполномочены вести расследование.

Прайс отметил, что Вашингтон поддержал инициативу Офиса генпрокурора Украины о создании международной следственной группы по военным преступлениям России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович обнародовал названия воинских частей и подразделений РФ, которые совершали военные преступления в Гостомеле, Ирпене и Буче.

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