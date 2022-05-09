'Горстки пепла не осталось!' На Харьковщине уничтожили сразу три российских САУ. Видео

В Харьковской области украинские военные уничтожили сразу три российских самоходных артиллерийских установки (САУ) "Акация". По позициям врага были нанесены точные удары.

Видео успешной работы наших артиллеристов из 92-й бригады опубликовал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В одной из подбитых САУ сдетонировал весь боезапас, прогремел взрыв, а взрывная волна от него разошлась на сотни метров.

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Две другие установки противника после попадания украинских снарядов загорелись, превратившись в металлолом.

"Русские матери орков из тех двух САУ – хоронить вам будет нечего. От ваших сыновей даже горстки пепла не осталось. Но мы их сюда и не звали!" – написал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшую неделю Вооруженные силы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 71 вражескую атаку. В воскресенье, 8 мая, отпор российским оккупантам дали шесть раз.

За 7 дней было уничтожено 67 танков и 2 самолета.