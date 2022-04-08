'Город 44-й день крепко держит оборону': Кирилл Тимошенко посетил Харьков

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по поручению главы государства Владимира Зеленского посетил Харьков и убедился в том, что город крепко держит оборону.

Об этом заместитель Ермака сообщил в Telegram.

"Сегодня по поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака посетили Харьков. В окрестностях идут бои. Город являющийся одним из самых больших площадей в Европе – площадью Свободы, 44-й день крепко держит оборону", – написал Тимощенко.

По его словам, ежедневно сюда доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них – это пищевые продукты.

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Заместитель руководителя отметил, что в Харьковской области разрушены 858 объектов, из них 628 – гражданских, в самом Харькове сильно пострадал центр города.

"Но мы отстроим каждый разрушенный дом. Побывали в областной клинической больнице, встретились с военными – все под контролем", – добавил он.

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