'Гордо стою на дне ямы': арестованный экс-советник Путина Сурков пожаловался на свою судьбу в стихе

Арестованный бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков пожаловался на свою судьбу. Он изложил мысли о своей тяжкой доле в стихах.

Сурков поразмышлял над тем, как после ареста оказался "на дне ямы". Стих Суркова опубликовал в Facebook российский журналист Андрей Колесников.

Стихотворение опубликовано под псевдонимом Суркова "Натан Дубовицкий". Очевидно, что в стих он вложил свое недовольство текущим положением, а именно арестом и подозрением в хищении средств.

гордо стою на дне ямы

как на вершине горы

как в кульминации драмы

как на заставке игры

Видео дня

быть ниже всех не хуже

чем выше всех ведь здесь

тоже есть страх и мужество

и одиночество есть

в мнимых словах записан

мира исходный код

и в отрицательных числах

мой мировой рекорд

чтоб моя жизнь пригодилась

и бесам и ангелам

я ухожу в минус

как Магеллан в океан

Напомним, бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил об аресте бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Именно он был творцом и куратором созданных Кремлем в Украине в 2014 году "народных республик" на Донбассе и аналогичных квазиобразований на оккупированных территориях Грузии.