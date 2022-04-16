"Гордо стою на дне ямы": арестованный экс-советник Путина Сурков пожаловался на свою судьбу в стихе
Арестованный бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков пожаловался на свою судьбу. Он изложил мысли о своей тяжкой доле в стихах.
Сурков поразмышлял над тем, как после ареста оказался "на дне ямы". Стих Суркова опубликовал в Facebook российский журналист Андрей Колесников.
Стихотворение опубликовано под псевдонимом Суркова "Натан Дубовицкий". Очевидно, что в стих он вложил свое недовольство текущим положением, а именно арестом и подозрением в хищении средств.
гордо стою на дне ямы
как на вершине горы
как в кульминации драмы
как на заставке игры
быть ниже всех не хуже
чем выше всех ведь здесь
тоже есть страх и мужество
и одиночество есть
в мнимых словах записан
мира исходный код
и в отрицательных числах
мой мировой рекорд
чтоб моя жизнь пригодилась
и бесам и ангелам
я ухожу в минус
как Магеллан в океан
Напомним, бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил об аресте бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Именно он был творцом и куратором созданных Кремлем в Украине в 2014 году "народных республик" на Донбассе и аналогичных квазиобразований на оккупированных территориях Грузии.