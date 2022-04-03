"Гнев Божий" — так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Фото и видео, которые вся страна и весь мир увидели сегодня из Бучи не оставляют нам выбора. Генноцид мирного населения, ад 21 века, который устроили российские оккупанты должен быть наказан возмездием.

Личности каждого военнослужащего, который находился и принимал участие в расстреле мирных людей на территории Бучи, должны быть установлены поименно. Должны быть также установлены имена тех военных преступников и командиров которые отдавали такие приказы на уничтожение мирного населения.

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Безусловно, мы можем годами ждать исполнения решений международных трибуналов или суда ООН по выдаче российских военных преступников, включая Путина и его окружение, но это не даст желаемого результата.

Сатисфакция случится только тогда, когда эти ублюдки будут уничтожены физически. Спецслужбы Украины должны применить опыт и поддержку разведок мира, чтобы показательно физически ликвидировать военных преступников России.

После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины.

После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно.

И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады! Возмездие пробудись!