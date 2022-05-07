Главный ребе Украины молится за "Азов". Так кто на самом деле неонацист?
Синагога дала понять, кто на самом деле неонацист. Главный ребе Украины молится за героев "Азовстали", за наших ребят из "Азова". Это дополнительный сигнал миру, что мы на правильной стороне, а черносотенная "унилая лошадь" лавров и его черноротая машка захарова, обвинившая Израиль в сотрудничестве "с киевскими неонацистами" и "азовцами", следуют за российским кораблем.
Сначала – фигурально, а потом, даст Бог, и реально.
Ну и их вождь тоже.
Кстати, русня даже неспособна официально признать, что путин извинялся перед премьером Израиля за своих племенных дипломатов…
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