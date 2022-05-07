Синагога дала понять, кто на самом деле неонацист. Главный ребе Украины молится за героев "Азовстали", за наших ребят из "Азова". Это дополнительный сигнал миру, что мы на правильной стороне, а черносотенная "унилая лошадь" лавров и его черноротая машка захарова, обвинившая Израиль в сотрудничестве "с киевскими неонацистами" и "азовцами", следуют за российским кораблем.

Сначала – фигурально, а потом, даст Бог, и реально.

Ну и их вождь тоже.

Кстати, русня даже неспособна официально признать, что путин извинялся перед премьером Израиля за своих племенных дипломатов…