Главной целью врага остается окружение ВСУ на Донбассе, на территории Приднестровья привели в боеготовность войска РФ – Генштаб

Российские оккупанты до сих пор концентрируют силы на попытках оцепить Вооруженные Силы Украины на Донбассе. Враг пытается захватить Рубежное, Попасную и Марьинку и сломить сопротивление защитников Мариуполя.

Российские войска в "Приднестровье" приведены в боевую готовность. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.

Россия продолжает наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основная цель – окружение и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

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Также враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Слобожанском направлении враждебные группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливают город.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. Для разведки оккупанты применяют БПЛА.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские захватчики в полевых лагерях сконцентрировали до пяти батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Российские оккупанты пытаются захватить Рубежное, Попасную и Марьинку.

На Северодонецком направлении в район Кременной оккупанты переместили силы в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Наращивает враг силы для наступления в направлении Лимана.

Не прекращаются бои в Мариуполе. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и авиации и блокируют украинских защитников в районе "Азовстали".

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение. Преимущественно оккупанты окапываются и обстреливают позиции Сил обороны Украины.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова, подразделения оперативной группы русских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру 26 апреля Россия в войне против Украины потеряла 22,1 тыс. человек, уничтожено 918 танков и 184 самолета. И в течение дня украинские защитники пополняли список потерь врага.