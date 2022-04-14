Главе МИД Италии угрожали убийством из-за его позиции по войне в Украине

Министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо угрожали убийством из-за его решительной поддержки украинского народа в войне с Россией. Однако он заявил, что это не остановит действия итальянского правительства против российского вторжения.

Об этом сообщило издание ANSA.it. Отмечается, что полицейский эскорт главе МИД Италии усилили после того, как он получил угрозы, отправленные ему в Telegram.

Полиция задержала двух граждан, подозреваемых в направлении угроз Луиджи Ди Майо – 46-летнего мужчину в провинции Милан и 48-летнего мужчину в провинции Сиракузы. В их домах провели обыски.

По информации правоохранителей, они не принадлежат ни к одной экстремистской группировке. В настоящее время задержанные находятся под следствием.

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"Угрозы не остановят действия правительства. Мы заняли очень жесткую позицию по вторжению в Украину, но мы оставляем открытыми каналы связи с Москвой и Киевом", – сказал Луиджи Ди Майо в интервью государственному телеканалу Rai-1.

Глава МИД Италии также подчеркнул, что его страна готова ужесточить санкции против России.

"Все международное сообщество хочет мира. За санкциями существует очень высокий консенсус, мы готовы их усилить, ведь почти за два месяца войны погибли около 200 детей. Вразумить Путина мы можем, только отобрав у него деньги, только санкциями", – сказал Луиджи Ди Майо .

Он также отметил, что Италия с первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину работала над диверсификацией источников поставок газа, чтобы снизить свою зависимость от России, откуда она получает 41% голубого топлива.

На этой неделе страна подписала соглашение с Алжиром, откуда поступает 31% газа на увеличение поставок. Кроме того, Италия также ведет переговоры по таким соглашениям с другими африканскими странами.

"Мы должны выйти на достаточный запас к зиме", – отметил министр.

Ди Майо также добавил, что на сегодняшний день Италия приняла около 35 тысяч украинских детей. По его словам, остальные более 90 тысяч беженцев, сбежавших из Украины в Италию, в основном женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия нашла альтернативу российскому газу в Северной Африке. На фоне зверств солдат РФ в Украине Италия вместе с другими европейскими государствами начала искать альтернативы российскому кровавому топливу.