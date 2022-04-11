Главарь 'ДНР' Пушилин 'анонсировал' повышение интенсивности боев за Донбасс

Главарь самопровозглашенной "ДНР" заявил, что "военная операция" РФ по освобождению территорий Донбасса будет интенсифицирована. По его словам, оккупанты уже определились, где нудно "ускориться" в боях.

Предупреждением лидер террористов отметился якобы в общении с представителями иностранных СМИ. Каких именно, цитирующие его пропагандистские российские издания, как "МК.ru", не указывают.

"Проведение операции по освобождению территории республики будет интенсифицировано. Направления, по которым нужно ускорить шаги, обозначены", – передали слова Пушилина росСМИ.

Он выразил убеждение, что чем больше оккупанты затягивают, тем больше гражданского населения просто "страдает, находясь в заложниках ситуации".

Видео дня

"У нас обозначены направления, по которым необходимо ускорить определенные шаги", – только и добавил главный террорист "ДНР".

Напомним, что "власти" ОРДЛО набирают новое "пушечное мясо" для войны против Украины. На временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины оккупанты массово мобилизуют работников "стратегических предприятий", ранее имевших "бронь" от призыва.

Очевидцы рассказывают, что мужчин в "Л/ДНР" хватают на улицах, чтобы отправить в ряды путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL: