Главарь боевиков 'ЛНР' размечтался о включении Луганщины в состав России

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник размечтался о включении Луганской области в состав страны-агрессора Российской Федерации. По его слова, этого якобы хочет подавляющего большинства жителей квазиреспублики.

Такое заявление главарь боевиков сделал в четверг, 12 мая. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "ТАСС".

"Я очень надеюсь, что мы станем частью Российской Федерации. И это то стремление, желание подавляющего большинства граждан ЛНР, которое нами всеми овладело в период 2014 года", - сказал он.

Пасечник также заявил, что Украина якобы не сможет вернуть под контроль территорию "ЛНР".

"Украина рассказывает, что она вернется на эти территории, что будет месть. Но мы успокаиваем всех наших граждан и говорим, что мы пришли, и мы пришли надолго. Никакая украинская фашистская власть на эту территорию уже не вернется", - сказал он.

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Напомним, в марте Пасечник заявил, что в ближайшее время в псевдореспублике может пройти "референдум" о вхождении в состав России. На его слова отреагировал глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, сейчас "не подходящий момент" для "референдума". "И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля глава Кремля Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия признала террористические организации "ДНР" и "ЛНР". А 12 марта Пасечник самовольно определил территорию "республики" в границах всей Луганской области.