Глава Пентагона заявил, что встречи западных стран по войне в Украине станут регулярными

Встреча консультативной группы по вопросам обороны Украины будет проводиться ежемесячно. Представители стран Запада будут встречаться лично или же проводить переговоры по видеосвязи.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам первой такой встречи на авиабазе Военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии.

"Я с гордостью сообщаю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной контактной группой по обороне Украины. Контактная группа станет средством для стран доброй воли, чтобы активизировать усилия, координировать помощь и сосредоточиться на победе в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем", – сказал глава Пентагона.

Видео дня

Остин отметил, что на встрече 40 стран-союзников Украины 26 апреля обсуждались вопросы долгосрочной поддержки и обороноспособности нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Остин также заверил, что США готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. По его словам, страны всего мира едины в своем желании поддержать украинцев.