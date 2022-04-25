Глава Пентагона заявил, что Украина может выиграть войну с Россией, и пообещал поддержку Киеву

В США считают, что Украина может победить в войне против России при "правильном оборудовании и правильной поддержке". Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как пишет CNN, об этом он сказал в понедельник, 25 апреля, журналистам "из неизвестного места в Польше" недалеко от границы с Украиной. В частности, Остин отметил, что украинцы верят в свою победу.

"С их (украинцев. – Ред.) точки зрения, первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что мы можем победить. Мы верим, что мы – они – можем победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", – сказал он.

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Напомним, вечером на Пасху 24 апреля Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен совершили необъявленную поездку в Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями украинской власти.

С начала вторжения РФ они стали самыми высокопоставленными официальными лицами США, которые посещали страну, пишет CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал, что "вопросом номер один" на встрече с представителями США была помощь Украине. По его словам, ключевым элементом победы над оккупантами является мощь ВСУ, достаточное количество и качество вооружения и боеприпасов.