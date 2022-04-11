Глава Пентагона об украинских военных: их отвага и мастерство поражают, США будут продолжать оказывать помощь

Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать Украине необходимую военную помощь. Храбрость украинских защитников в борьбе с армией страны-агрессора Россией поразила военное руководство США.

О своем отношении к украинским героям заявил глава Пентагона, генерал армии Ллойд Остин. Он рассказал, что разговаривал с украинскими военными, которые проходили обучение в США.

"Сегодня утром имел удовольствие пообщаться с украинскими военными, которые учатся в США, которые сегодня возвращаются домой, в Украину", – написал Остин.

Он заявил, что "храбрость и мастерство" украинских воинов, защищающих свою страну от нашествия оккупантов, впечатляют.

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"Я дал понять, что США будут продолжать оказывать им необходимую помощь", – заявил глава Пентагона.

Как известно, Сенат США недавно возобновил программу ленд-лиза, которая во времена Второй мировой войны, по оценкам американцев, существенно повлияла на войну против фашистской Германии. Сейчас, как надеются в США, программа ленд-лиза поможет остановить безумные планы президента-агрессора Владимира Путина.

Программа предоставляет президенту США право обеспечивать военную поддержку любой страны мира, если такая поддержка будет служить защитой США. Речь идет о практически неограниченных поставках продуктов, топлива, оружия и военной техники. При этом президент США может принимать решение о помощи, избегая согласований с другими ветвями власти и всей связанной с этим бюрократии.

Самое главное, что за всю использованную технику Украине платить не придется. Оплачиваться будет только "избыток", который не был задействован для победы над РФ. Оплатить его можно будет частями.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле, реагируя на решения США по ленд-лизу, назвали его "накачкой Украины оружием". Также в Москве пожаловались, что это не будет способствовать проведению переговоров между Украиной и РФ о прекращении огня.