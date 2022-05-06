Глава ОВА оценил вероятность нового наступления РФ на Киев

Вероятность повторного наступления России на Киев не исключена. При этом власти столицы просчитывают и готовятся к разным возможным сценариям действий оккупантов.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он уточнил, что вероятность повторного наступления остается всегда.

"Потому что без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому, если в планах России остается полное уничтожение Украины, а это было всегда, и пока будет существовать Россия, сердце Украины – Киев – будет под прицелом", – заявил он.

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Напомним, что в апреле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление на Киев. По его словам, такой приказ отдал диктатор РФ Владимир Путин. Марионетка Кремля заявила, что цель россиян – "уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов".

"Не только на Мариуполь, но и в других населенных пунктах, городах и селах. На Луганск и Донецк, освободим, такая задача поставлена Владимиром Путиным. И потом заберем Киев и все остальные города", – пригрозил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы украинского Министерства обороны Анна Маляр ранее заявляла, что страна-агрессор РФ не отказалась от намерений захватить Украину. В то же время, проиграв в войне, она вынуждена изменить план наступления и сейчас оккупанты готовятся к следующей атаке.