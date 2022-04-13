Глава МИД Латвии о зверствах россиян: единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, – это Россия
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Он назвал массовые убийства мирных граждан геноцидом.
Также по его словам РФ – это единственная страна, нуждающаяся в денацификации. Об этом Ринкевич написал у себя в Twitter.
По его словам, российские военные совершили преступления против человечности. Также глава МИД отметил, что ужасающие сцены массовых убийств являются геноцидом.
"Увидев столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками на Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в настоящей денацификации, – это Российская Федерация", – заявил Ринкевич.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в блокадном Мариуполе российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах у маленького сына. От пережитого мать умерла, а 6-летний мальчик поседел.
На 48-й день войны РФ против Украины известно, что захватчики убили не менее 186 детей и подростков. Также Офис генпрокурора информирует о более 340 раненых несовершеннолетних украинцах.
В Буче на Киевщине количество убитых оккупантами мирных жителей превысило 400 человек. Однако это только те тела, которые были найдены с тех пор, как город был освобожден украинскими защитниками.