Глава МИД Латвии о зверствах россиян: единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной денацификации, – это Россия

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Он назвал массовые убийства мирных граждан геноцидом.

Также по его словам РФ – это единственная страна, нуждающаяся в денацификации. Об этом Ринкевич написал у себя в Twitter.

По его словам, российские военные совершили преступления против человечности. Также глава МИД отметил, что ужасающие сцены массовых убийств являются геноцидом.

"Увидев столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками на Украине, становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в настоящей денацификации, – это Российская Федерация", – заявил Ринкевич.

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