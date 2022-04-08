Глава МИД Британии заявила, что война в Украине вступила в новую фазу: что это значит

Война в Украине вступает в новую фазу с более концентрированным российским наступлением. В результате министры иностранных дел стран НАТО выступили за поставки тяжелой техники.

Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Ее слова приводит Politico.

"Война (в Украине) вступила в новую фазу с более концентрированным российским наступлением. В результате была поддержана поставка новой и более тяжелой техники в Украину", – сказала министр после встречи со своими коллегами – главами МИД стран-членов НАТО.

В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к министрам, сказал, что союзники должны найти решения для поставки вооружения нашей стране.

"Сегодня важно знать, что оно (вооружение) будет дано", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча министров иностранных дел стран НАТО состоялась 6-7 апреля. На ней было принято решение об усилении поддержки Украины.