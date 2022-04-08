Глава МИД Британии назвала убийство РФ людей в Краматорске военным преступлением: мы привлечем Путина к ответу

Ракетный обстрел мирных украинцев на железнодорожном вокзале Краматорска, который Россия совершила утром 8 апреля, является военным преступлением. Россия и ее президент Владимир Путин ответят за содеянное.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В своем Twitter она написала, что ее страна потрясена произошедшим.

"Потрясены ужасающими сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины", – говорится в заявлении.

Лиз Трасс добавила, что это нападение является военным преступлением.

"Мы будем привлекать Россию и Путина к ответу", – пообещала министр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты запустили две ракеты по вокзалу в Краматорске, когда там происходила эвакуация нескольких тысяч мирных граждан. Вследствие атаки РФ погибли 39 человек, еще 87 ранены.

При этом российские пропагандисты заранее намекали на обстрел Краматорска.

Сразу после трагедии они заявили об ударе российских войск, но когда стало известно о погибших среди мирного населения, стали зачищать следы.