Глава Китая в разговоре с Макроном заявил о приверженности территориальной целостности Украины

Президент Китая Си Цзиньпин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Глава Поднебесной заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на заявление Елисейского дворца, сделанное во вторник, 10 мая. Отмечается, что разговор президентов Франции и Китая длился 90 минут.

В ходе телефонных переговоров Си Цзиньпин согласился с Макроном по поводу необходимости добиться срочного прекращения огня в Украине.

"Председатели двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

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"Все усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Украины также должны поддерживаться", - добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Поднебесной при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай не настроен безразлично наблюдать за ситуацией в Украине и тем более подливать масла в огонь.