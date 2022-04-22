Глава Евросовета позвонил Путину и напомнил, что поддерживает Украину: в Кремле переврали

Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Во время общения он поднял вопрос осажденного российскими оккупантами Мариуполя и других украинских городов.

Он также напомнил кремлевскому диктатору, что Европейский союз поддерживает Украину. Об этом Мишель написал в своем Twitter-аккаунте.

"Звонок президенту Путину. Настоятельно рекомендую обеспечить немедленный гуманитарный доступ и безопасный проход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - отметил он.

Мишель подчеркнул, что он в очередной раз твердо подтвердил позицию ЕС в поддержке нашей страны и ее суверенитета. Также он высказала российскому лидеру осуждение широкомасштабного нападения на Украину и заверил, что санкции за агрессию России будут действовать дальше.

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"Наше единство, принципы и ценности нерушимы", - резюмировал он.

Со своей стороны, в Кремле, как обычно, все переврали. Там заявили, что Путин рассказал Мишелю об якобы "отмене приказа о штурма "Азовстали", а также посетовал, что большинства руководителей ЕС "потворствуют русофобии", в том числе в культуре и спорте.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель в среду, 20 апреля прибыл в Киев. Столицу Украины он назвал "сердцем свободной и демократической Европы". Мишель также посетил Бородянку, недавно освобожденную от российских оккупантов.

Глава Европейского совета также заявил, что Российская Федерация ответит по закону за все те ужасы, которые ее армия совершила в оккупированных городах Киевской и других областей Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение закупить для Украины тяжелое оружие для оказания сопротивления российскому оккупанту. Вооружение будет передано армии ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.