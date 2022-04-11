Глава дипломатии ЕС Боррель призвал срочно предоставить Украине все необходимое вооружение: РФ готовит наступление

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое вооружение. Сделать это они должны как можно скорее.

По данным политика, Россия готовится к наступлению на Донбассе, и эта битва станет решающей в войне. Об этом сообщает Bloomberg.

С призывом срочно передать Украине все необходимое ей для противостояния российскому второжению вооружение Боррель выступил после возвращения из Киева, где он, в рамках официального визита, побывал и в уничтоженной оккупантами Буче.

Дипломат сообщил, что Украина просто сейчас готовится к наступлению РФ на востоке страны.

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"Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели", – пишет издание.

Зарубежные журналисты напоминают, что битва за Донбасс станет решающей в российско-украинской войне. Об этом говорят и разведки, и эксперты. До ее начала остаются считанные дни - и Украине необходимо максимально использовать оставшееся время для подготовки и получения западного оружия.

"Большинство стран ЕС обязались изучить запросы на поставку танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге", - пишет Bloomberg.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее Жозеп Боррель заявил, что не сомневается, что Украина выиграет войну с Россией на поле боя. Решающей, по его мнению, станет битва за Донбасс. И цивилизованный мир обязан поддержать Украину в этой битве.