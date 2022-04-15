Немецкая "Тагесшпигель" пишет, что за недавними неудачами русских на Украинском фронте стоит то, что невозможно больше скрывать - бездарность их верховного руководителя. Он не способен ни к стратегическому мышлению, ни к оперативному управлению. Свои ошибки он закрывает лишь только тем, что посылает тысячи и тысячи солдат на верную гибель.

А тут как раз новость подоспела, что канцлер Шольц всё же выделяет 1 миллиард евро (!) на помощь воюющей Украине. Значит, гибель российских солдат будет ещё более скорая и ещё более верная.

А фотография говорит сама за себя: картонка дуринная в цвете.