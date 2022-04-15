Гибель российских солдат теперь будет еще более скорая
Немецкая "Тагесшпигель" пишет, что за недавними неудачами русских на Украинском фронте стоит то, что невозможно больше скрывать - бездарность их верховного руководителя. Он не способен ни к стратегическому мышлению, ни к оперативному управлению. Свои ошибки он закрывает лишь только тем, что посылает тысячи и тысячи солдат на верную гибель.
А тут как раз новость подоспела, что канцлер Шольц всё же выделяет 1 миллиард евро (!) на помощь воюющей Украине. Значит, гибель российских солдат будет ещё более скорая и ещё более верная.
А фотография говорит сама за себя: картонка дуринная в цвете.
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