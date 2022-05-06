Герой мемов 'Чоткий паца' воюет против оккупантов на Донбассе: в сети рассказали его историю. Фото

Герой украинских мем Иван Мартынов, прославившийся в 2014 году благодаря фразе "це мерзость", сейчас защищает территорию Украины против нашествия российских оккупантов. Сегодня он уверен, что "мерзость – это москали".

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook. Мартынов сейчас служит на востоке Украины в составе 68-й отдельной егерской бригады.

"Знакомьтесь: Иван Мартынов, известный интернет-сообществу как "Четкий паца из Ривне" – написали в ООС, опубликовав фото героя мемов.

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Как рассказали в ООС, несмотря на популярность в сети, Мартынов не искал легкой славы и боролся за Украину еще со времен Революции Достоинства, участником которой он был.

Парень также воевал в составе добровольческого батальона во время войны на Донбассе, а затем заключил пятилетний контракт с Вооруженными силами Украины.

Возвращение к мирной жизни для парня стало очень коротким.

"После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну", – рассказал украинский защитник.

Он вспомнил, что 24 февраля сквозь сон услышал начало обстрела Украины российскими агрессорами, а затем получил звонок из сельсовета с приказом собираться.

"Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – рассказал пехотинец.

Он признался, что после победы Украины намерен жениться и уехать в путешествие.

"Взглянуть на мир без рашистской гадости", – отметили в ООС.

Напомним, "четкий паца" стала популярным интернет-мемом после того, как в 2014 году в ответ на отношение к подорожанию доллара заявил, что "это мерзость".

Как сообщал OBOZREVATEL, на защиту Украины против российских агрессоров стали многие украинские звезды. Отечественные певцы, режиссеры, актеры и спортсмены не только выразили поддержку украинцам в соцсетях, но взяли в руки оружие и обороняли Киев и свои населенные пункты.