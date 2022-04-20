Геращенко: гитлеровский нацизм питался уничтожением евреев, а цель Путина – убивать украинцев

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что благодаря пропаганде президенту РФ Владимиру Путину удалось произвести собственную версию нацизма на манер идейного вдохновителя Второй мировой войны и фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Путинский нацизм отличается лишь стремлением убивать не евреев, а украинцев.

Об этом политик заявил в интервью Наталье Влащенко, опубликовав его на своем YouTube-канале. Оболваненные Кремлем через федеральные каналы россияне действительно поверили, что их нация – лучшая в мире, и продолжают поддерживать геноцид в Украине, который устроила их армия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Однако, как показывает работа наших военных, оружие убивает и россиян, и бурятов, и чеченцев, и всех, кого обманом и пропагандой привели на нашу землю. А наше информационное оружие – это доносить правду жителям России, что на самом деле происходит в Украине", – заметил Геращенко.

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Он также добавил, что если не остановить Путина сейчас, то он продолжит убивать и представителей других народов: казахов, литовцев, эстонцев, поляков, латышей. Недооценивать силу пропаганды нельзя, она оказывает более сильное влияние, чем даже ядерное оружие, убежден Геращенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Антон Геращенко жестко обратился к кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, чья ложь, манипуляции и риторика ненависти привела к массовым убийствам гражданского населения во время оккупации населенных пунктов в Киевской области.