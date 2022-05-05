Генштаб показал крылатую ракету врага, которую сбили на Донбассе

В Донецкой области 3 мая подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВСУ сбило крылатую ракету российских оккупантов. Она разлетелась на части, упав на землю.

Об этом сообщили на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Там показали фото сбитого вражеского снаряда (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что это уже шестая ракета противника, сбитая на Донбассе военными из этого подразделения. Этим они спасли множество жизней как военных, так и гражданского населения.

"Вместе к победе! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!" – написали в Генштабе.

Видео дня

Напомним: среда, 4 мая, российские оккупанты продолжали наносить ракетные удары по территории Украины. За сутки украинские ПВО уничтожили девять воздушных целей врага.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия выпустила по нашим городам уже 1993 ракеты. Большинство из них ударило по невоенным объектам.