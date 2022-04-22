Генсек ООН планирует провести встречу с Путиным и Лавровым: названа дата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибудет в Москву для переговоров с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Встреча состоится 26 апреля.

Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков. Его слова цитирует издание apa.az.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попросил об аудиенции у президента России Владимира Путина в Москве и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Он хочет обсудить необходимость установления мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генсек ООН предложил объявить в Украине "пасхальное перемирие" и назвал даты.

Россия отказалась от установления "пасхального" перемирия в Украине и отметилась циничным заявлением.