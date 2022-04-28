Генсек ООН отправил представительницу в Запорожье готовить эвакуацию из Мариуполя

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани едет в Украину. Она по просьбе Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию людей из заблокированного Мариуполя.

Об этом Лубрани сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, такое решение генсек ООН принял на фоне гуманитарной катастрофы в окруженном российскими фашистами Мариуполе. Антониу Гутерриш накануне прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя, на которую мы надеемся", – написала Оснат Лубрани.

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Она заверила, что ООН полностью мобилизована, чтобы помочь спасти жизнь украинцам.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Напомним, в Мариуполе ключевой промышленный центр и порт на Азовском море оцеплены со всех сторон войсками российских фашистов. Пока что прорыв сил ВСУ в город невозможен. Несмотря на полную блокаду, Мариуполь не сдается. В обороне города участвует полк "Азов".

Российские оккупанты мешают эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Эвакуационный транспорт, двигающийся по гуманитарным коридорам, регулярно подвергается обстрелам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории "Азовстали" произошел обвал, есть погибшие и раненые. Российские оккупанты всю ночь обстреливали военный полевой госпиталь, расположенный на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. В результате на территории комбината обрушилась операционная – погибла часть раненых военных.