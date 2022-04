Генсек ООН отправил представительницу в Запорожье готовить эвакуацию из Мариуполя

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани едет в Украину. Она по просьбе Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию людей из заблокированного Мариуполя.

Об этом Лубрани сообщила на своей странице в Twitter. По ее словам, такое решение генсек ООН принял на фоне гуманитарной катастрофы в окруженном российскими фашистами Мариуполе. Антониу Гутерриш накануне прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя, на которую мы надеемся", – написала Оснат Лубрани.

Она заверила, что ООН полностью мобилизована, чтобы помочь спасти жизнь украинцам.

