Генсек ООН в послании к украинцам: мы не сдадимся и удвоим усилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после состоявшегося 27-28 апреля визита в Киев обратился к украинцам. В своем послании он пообещал не сдаваться и увеличить усилия по помощи Украине.

Об этом Гутерреш написал на своей официальной странице в Twitter. Он признался, что его поразило то, с какой стойкостью и храбростью украинцы защищают свою страну.

Антониу Гутерреш пообещал, что Организация объединенных наций удвоит усилия по спасению жизни людей, находящихся в опасности из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание им простое: мы не сдадимся. ООН удвоит свои усилия, чтобы спасти жизнь и уменьшить человеческие страдания. В этой войне, как и во всех войнах, мирное население всегда платит высшую цену", – написал генсек ООН.

Я был помещен в соответствии с религией и bravery of people of Ukraine. My message to them is simple: Мы не будем жить.



@UN будет превышать его эффекты, чтобы сохранить жизнь и изменение человеческого повышения. В этой войне, как во всех войнах, граждане всегда получают высокий уровень. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb