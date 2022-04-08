Генсек НАТО и глава ОП заявили о вероятной 'большой битве на Донбассе'

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент страны-оккупантки Владимир Путин не отказался от намерения установить контроль над Украиной. По его убеждению, ключевым сражением в войне станет битва за Донбасс. Такое же мнение высказал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

После встречи министров в Брюсселе 7 апреля Столтенберг отметил, что российские войска перемещают основные силы на восток для захвата Донецкой и Луганской областей, передает "Европейская правда".

"Нет никаких признаков, что Путин изменил свою основную цель – контроль над Украиной и достижение военных побед на поле боя", – сказал генсек Альянса.

В НАТО, по его словам, не видят признаков того, что российские войска отступают. Они перегруппировываются и перемещают силы с севера на восток.

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"Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого российского наступления", – сказал Столтенберг, добавив, что из-за этого наше государство нуждается в дополнительной военной помощи.

В то же время на своем канале в Telegram Ермак отметил: битва за Донбасс будет ключевой в отечественной войне Украины. Конкретно она определит ход последующей войны с РФ.

"Мы уже выстояли в битве за Киев, за Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и многих других. Армия держит Мариуполь. Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс", – говорится в сообщении главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что битва между Украиной и Россией за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну. Это не будет локальная операция – в ход пойдут тысячи танков, самолетов и артиллерийских установок.