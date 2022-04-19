Генпрокуратура объявила о подозрении генерал-майору Росгвардии, который руководил захватом ЧАЭС

В Украине сообщили о подозрении генерал-майору Росгвардии, руководившему операцией по захвату Чернобыльной атомной электростанции. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность украинского государства и в ведении агрессивной войны.

Речь идет о ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генерального прокурора Украины в Telegram 18 апреля.

В ОГП отметили, что после оккупации ЧАЭС он лично контролировал работу станции. Под его руководством работников заставляли выполнять свою работу круглосуточно без перерывов, у них не было возможности передвигаться по территории.

Медицинскую помощь им тоже не оказывали. По приказу генерал-майора российские военнослужащие обустраивали огневые позиции на территории ЧАЭС и за ее пределами. В частности, оккупанты делали это в местах с повышенной опасностью, по которым даже нельзя передвигаться.

Видео дня

"Заочно уведомлено о подозрении начальнику центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины)" , – говорится в сообщении прокуратуры.

Вечером 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал, по сути, оказался в заложниках оккупантов. 26 февраля стало известно, что оккупанты провели имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной.

31 марта захватчики покинули украинскую территорию. Оккупанты двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью. Убегая, они забрали украинских бойцов с собой. В плену оказались 169 военнослужащих Национальной гвардии.

Позже стало известно, что россияне разграбили и разрушили современную аналитическую лабораторию Чернобыльской атомной электростанции, стоимость которой оценивается в шесть миллионов евро. Кроме того, они уничтожили документы и архив ЧАЭС, который в течение десятков лет собирали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, ранее захватившие ЧАЭС, выкопали себе окопы в Зоне отчуждения. Они это сделали в "Рыжем лесу", который прилегает к станции и принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли при взрыве реактора 1986 года.