Геноцид мирного населения, который устроили оккупанты, должен быть наказан возмездием, – Корбан

Российские оккупанты устроили настоящий геноцид украинского народа. После освобождения Бучи ужасающие свидетельства преступлений России против Украины и мирных граждан увидел весь мир.

Теперь у Украины не осталось иного выбора, кроме как по примеру Израиля разыскивать и ликвидировать каждого путинского преступника - начиная от генералов и заканчивая последним рядовым, приехавшим пытать и убивать мирный народ. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский бизнесмен, в прошлом - заместитель главы Днепропетровской области Геннадий Корбан.

"Гнев Божий" — так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году. Фото и видео, которые вся страна и весь мир увидели сегодня из Бучи не оставляют нам выбора. Генноцид мирного населения, ад 21 века, который устроили российские оккупанты должен быть наказан возмездием", - убежден бизнесмен.

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Он призвал украинские спецслужбы установить имя каждого преступника из путинской армии. Украина должна начать действовать, не дожидаясь, пока международные суды и трибуналы не вынесут свои решения, и эти решения не будут воплощены в жизнь.

"Личности каждого военнослужащего, который находился и принимал участие в расстреле мирных людей на территории Бучи, должны быть установлены поименно. Должны быть также установлены имена тех военных преступников и командиров которые отдавали такие приказы на уничтожение мирного населения. Безусловно, мы можем годами ждать исполнения решений международных трибуналов или суда ООН по выдаче российских военных преступников, включая Путина и его окружение, но это не даст желаемого результата. Сатисфакция случится только тогда, когда эти ублюдки будут уничтожены физически", - сказал Корбан.

При этом, по мнению бизнесмена, ликвидация рашистов, казнивших мирных украинцев, должна быть максимально показательной. Дабы ни у кого не осталось сомнений, кто и за что убил этих мерзавцев.

"Спецслужбы Украины должны применить опыт и поддержку разведок мира, чтобы показательно физически ликвидировать военных преступников России", - подчеркнул Корбан.

Также он убежден, что открывшиеся факты о беспредельной жестокости российских оккупантов в мирных украинских городах, ни о каком участии России в качестве одного из "гарантов" безопасности для Украины и речи быть не может.

"После увиденного хотелось бы также предостеречь те горячие головы в переговорной группе, которые заявляют о том, что Россия будет в числе стран-гарантов безопасности Украины. После трагедий в Буче, Ирпене, Харькове, Чернигове и других городах даже язык не может поворачиваться. Говорить такое это абсурдно и кощунственно. И самое ужасное, это не последние кадры этой войны. Возмездие неизбежно. Никакой пощады!" - резюмировал Корбан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в МИД Британии назвали зверства оккупантов в Буче "отвратительными": виновные будут привлечены к ответственности.

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