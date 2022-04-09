Генерала ФСБ, который провалил сбор разведданных об Украине, отправили в СИЗО Лефортово, – журналист

Руководитель Пятой службы ФСБ, генерал-полковник Сергей Беседа переведен с домашнего ареста в СИЗО Лефортово в Москве. По информации СМИ, он был одним из тех, кто отвечал за политическую разведку в Украине перед вторжением.

Как сообщил российский журналист Андрей Солдатов, делом Беседы занимается Главное Военное следственное управление Следственного комитета. Под домашним арестом Беседа находился с середины марта 2022 года.

Теперь мера пресечения генерала изменена на тюремное заключение.

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По информации СМИ, Сергей Беседа – один из сотрудников ФСБ, отвечавших за предоставление информации о политической ситуации в Украине накануне вторжения РФ.

Журналисты сообщали, что президент страны-агрессора Владимир Путин был введен ими в заблуждение, из-за чего его так называемый "блицкриг" провалился.

Как сообщал OBOZREVATEL в начале марта, из-за неправдивых разведывательных данных о ситуации в Украине Путин начал преследовать сотрудников российской ФСБ. Кроме Беседы, под домашним арестом тогда оказался его заместитель Анатолий Болюх.

Кроме того, ранее ФСБ задержала Романа Гаврилова – заместителя директора Росгвардии, которая понесла большие потери в Украине. Гаврилов до этого работал в службе безопасности Путина.