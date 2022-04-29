Генерал заявил, что у украинской разведки есть данные обо всех командах из Кремля

Генерал Николай Маломуж, который с 2005 по 2010 годы занимал должность главы Службы внешней разведки, заявил, что ГУР располагает всеми данными о российских войсках на территории Украины. Он убежден, что нынешние технологии позволяют отслеживать замыслы Кремля в режиме реального времени и действовать на опережение.

Об этом он рассказал в интервью "Украина 24". Военный эксперт уверяет, что с момента начала войны разведка полностью изменила формат работы. Это позволило ей собирать и обрабатывать данные быстрее.

"Сегодня есть настолько эффективные средства, что скрыть что-либо очень сложно. Агентурную разведку проще вычислить, а вот вывести из строя техсредства невозможно, как и отследить их. Информация предоставленная ​​ими, крайне важна, поскольку позволяет действовать на упреждение. Мы знаем, что они говорят", – объясняет Маломуж.

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По его словам, еще до вторжения РФ Украина имела договоренности с иностранными партнерами, такими как ЦРУ, Ми-6, БНД, французской разведкой. Тогда организации обменивались информацией о возможных террористических угрозах, каналах международной поставки наркотиков или оружия и т. д.

Но после 24 февраля страны Европы и Америки стали помогать в получении информации об угрозах со стороны РФ. "Технические возможности разведок США, Британии или Германии очень высоки. Они могут получать информацию онлайн: что говорится в кабинетах, что передают по средствам связи, что идет по компьютерной сети, даже закрытой, с помощью дешифровщика, и т. п. Они расшифровывают любые переговоры или депеши, например, Путина к Шойгу или спецслужбам", – заявляет генерал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что разведка США в первые дни войны помогла Украине защитить ПВО и сбить российский военный самолет.