Генерал Маломуж: Путин готовит третью фазу войны, но его ядерные секреты знает весь мир. Интервью

Президент страны-агрессора России Владимир Путин готовится к третьей фазе войны против Украины. Для этого он планирует провокации, чтобы оправдать всеобщую мобилизацию в РФ. Взрывы в Санкт-Петербурге и Тирасполе – пример таких провокаций.

Но возможностей для применения агрессором ядерного оружия в Украине практически нет. Все тактические и стратегические точки РФ известны Западу, а после обнародования карт – и всему миру. Перед лицом ядерной войны против Кремля выступит даже Китай.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

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– Британский премьер Борис Джонсон заявил, что его страна готова нанести удар по РФ, если та применит в отношении Украины ядерное оружие. Как это может выглядеть на практике?

– Текущая фаза противостояния Украины и России приобретает стратегический характер. Это уже противостояние на уровне глобальных игроков – США, Великобритания, НАТО, Евросоюз и Россия.

Пока шли бои с использованием обычного вооружения, Россия не предпринимала каких-то серьезных шагов в отношении возможной подготовки к нанесению ядерных ударов тактического и стратегического уровня. А когда "спецоперация" затянулась, когда цели, которые ставились на несколько недель, на месяц не были достигнуты, противостояние приобрело затяжной характер. Началось применение в Украине вооружений Запада.

Поэтому Путин пришел к модели шантажа ядерной войной.

Понятно, что в случае применения тактического, а тем более стратегического ядерного вооружения это уже будет формат противостояния не Украины и России, а противостояния мирового сообщества и России, в первую очередь, стран НАТО, конкретно США и Великобритании.

На этом фоне идет мощное нагнетание ситуации, но угрозы применения ядерного оружия далеки от реальности. Сейчас они используются как элемент сдерживания поддержки Украины.

Как это может выглядеть на практике? Россия может наносить удары по центрам принятия решений в Украине, по центрам стратегического позиционирования и концентрации войск, техники и нового вооружения с нашей стороны. Эти центры сейчас находятся под пристальным вниманием России. Идет подготовка нанесения ударов по ним в случае новых поставок вооружений, техники, особенно более высокоточной.

То, что Британия говорит о применении собственных ядерных средств – это сигнал России. В частности, это ответ на заявления Путина о том, что РФ может использовать разные средства, чтобы защищаться.

Но дело в том, что США и Британия, используя свои средства, в том числе космические, контролируют любые тактические и стратегические точки, которые находятся на территории России – как они перемещаются, как разворачиваются, как идет подготовка к их боевому применению. Они даже выложили в свободный доступ карту всех ядерных средств РФ. Сейчас она известна всему миру.

– Возвращаясь к заявлению Джонсона. То есть, если Путин решится на применение ядерного оружия в отношении Украины, Великобритания может нанести удар по одной из этих точек, о которых вы сказали?

– Да. Но почему Великобритания? Потому что эта страна взяла на себя обязательство обеспечить любые поставки и защиту Украины в случае применения ядерного оружия Россией. Это было сказано и во время визита Джонсона в Киев.

Джонсон прямо заявил: нам известны все ядерные средства, которые имеются в России, поэтому нанесение удара по ним будет мгновенным. Он также заявил, что такие шаги не будут согласовываться с НАТО. Это еще один важный момент, потому что бюрократия НАТО предполагает очень длительный период согласований для применения такого оружия.

Британия имеет мощные ядерные средства, поэтому может ответить и на тактические, и на стратегические пуски РФ.

Но это уже начало глобальной ядерной войны. Это перспектива втягивания в нее всего человечества. В таком случае о нейтралитете США и Великобритании говорить уже нереально. Они будут втянуты в войну даже на стратегическом уровне.

Есть и третьи участники, в частности, Китай, который сейчас очень пристально следит за развитием ситуации. Он стоит на позиции сдерживания применения ядерного оружия, потому что Китай будет страдать от втягивания в ядерную войну.

– Перед угрозой ядерной войны Китай будет выступать на стороне цивилизованного мира, а не России?

– Да, на стороне цивилизованного мира и мира в целом. Потому что стратегические ядерные вооружения могут уничтожить все живое. Если будут применяться все средства, формата для выживания нет. Никто не спасется, ни в бункерах, нигде. Земля практически превратится в Луну – безжизненную планету.

Россия это прекрасно понимает. Я считаю, что они не пойдут на такое самоубийство. Если и не Путин, так его окружение.

– В российских пабликах начали говорить о том, что якобы ВСУ попытаются разбомбить крупный склад боеприпасов на территории Приднестровья.

– Я знаю этот склад. Там старые боеприпасы, но его могут использовать для обычных военных средств – танков, БТР, гаубиц и тому подобного.

Думаю, когда будет прямая эскалация напряженности в этом регионе, Украина будет использовать все средства, чтобы нейтрализовать любые поставки боеприпасов с этих складов. До того времени никаких действий предприниматься не будет, чтобы не накалять обстановку в этом регионе.

– 25 апреля в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Похоже на то, что это был теракт. Журналист Андрей Цаплиенко в этом контексте уже напомнил о взрывах домов в РФ в 1999 году. Действительно ли Кремль может повторять тот сценарий?

– Мы можем только предполагать. Россия готовит ряд сценариев, чтобы спровоцировать более глобальное противостояние и объявить мобилизацию и даже войну. Поэтому, возможно, готовятся теракты в Москве, в Санкт-Петербурге, в Брянске, в Белгороде и других городах.

Этот формат возможен, поскольку подобные методы российское руководство применяет постоянно. В этом же ключе следует рассматривать заявления о возможном применении химического оружия, обвиняя нас. Это и нападение на отдельные объекты инфраструктуры в России.

– В тот же день, 25 апреля, серия взрывов прозвучала в Тирасполе. С какой целью это делается Россией?

– Теракты сейчас используются для того, чтобы показать российскому обществу, что Украина начинает "террористическую деятельность" на территории России и Приднестровья. Им нужно подготовить общество к тотальной мобилизации, к войне, и оправдать свои наступательные операции не только в направлении Донецка, Луганска или юга Украины, но и со стороны Приднестровья.

В данном случае речь идет о системной подготовке российского общества и о подготовке боевых средств. Им нужны поводы. Для этого осуществляются провокации на границе с Россией, и в глубинке РФ, и в Приднестровье.

Мы должны понимать, что такая масштабная подготовка ведется, чтобы начать третий этап глобальной войны. Если в ближайшее время не будут достигнуты договоренности с участием Эрдогана в отношении возможных механизмов прекращения войны, возможна третья фаза, для которой будут формироваться новые силы, организовываться провокации по всем горячим точкам, включая российские территории, юг Украины и Приднестровье. Возможно нагнетание ситуации со стороны Беларуси, но это пока менее реально.

Но проблема Приднестровья в том, что у них очень малочисленная группировка и очень демотивированная, тем более в окружении Украины и Молдовы. Поэтому маловероятно, что непризнанная республика начнет масштабную операцию малыми средствами против Украины. Думаю, здесь никаких шансов у них нет.