Генерал-лейтенант Кожемякин рассказал, какую задачу 'максимум' поставил Путин своим войскам до 9 мая

Для главы страны-агрессора РФ Владимира Путина в войне против Украины крайне важно полное окружение Мариуполя и взятие в плен защитников города. Задачей "максимум" до 9 мая можно считать захват оккупантами всей территории Донбасса.

Об этом заявил генерал-лейтенант СБУ в отставке, народный депутат Андрей Кожемякин. Мнением он поделился в интервью Олесе Бацман, которое доступно на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это психологически. Думаю, они хотят какую-то маленькую, но потом хорошо раздутую и показанную победу. Скажем, удар по направлению Славянская, Краматорска, Северодонецка, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей периода 2014 года", – предположил Кожемякин.

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По его словам, самому российскому лидеру в том состоянии, в котором он находится, а также его окружению и военному руководству "трудно точно представить, чего они хотят" добиться. В частности, ко Дню победы, который в РФ отмечают 9 мая.

Он назвал естественным для Путина желание захватить важные украинские города, как Мариуполь на Донетчине. Вместе с тем, считает нардеп, глава РФ стремится "склонить" защитников города к сдаче в плен или хочет их "уничтожения".

По мнению генерал-лейтенанта, нельзя исключать вероятность второй попытки путинской армии захватить столицу Украины.

Он подчеркнул, что в настоящее время в районе Гомеля, Мозыря и других белорусских городов находится группировка войск РФ из около 20 тыс. военнослужащих.

"Думаю, фашист Путин и командующие его вооруженными орками предлагают вариант, чтобы основной удар нанести со стороны Донецка, Луганска. Если у них будут успехи на этом направлении, я не исключаю, что 20-тысячная группировка может совершить еще один поход в сторону столицы Украины. Но думаю, этого не произойдет", – подчеркнул Кожемякин.

Напомним: в этом же интервью генерал-лейтенант СБУ в отставке рассказал, когда украинцам можно возвращаться в Киев. Также он считает, что война в Украине закончится через три месяца – поражением РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил убеждение, что РФ уже проиграла войну. По его словам, в Кремле это тоже понимают и решают, как оформить свое поражение.