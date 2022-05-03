Гендиректор "Азовстали" заявил, что бункеры завода могут выдержать один прямой ядерный удар

Пять бомбохранилищ на "Азовстали" в Мариуполе способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда. Всего на территории комбината их 36.

Об этом в интервью BBC рассказал генеральный директор ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Энвер Цкитишвили. По его словам, к военной эскалации на заводе начали готовиться еще с 2014 года, когда Мариуполь попал под прямой обстрел тяжелой артиллерии со стороны РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы начали восстанавливать оставшиеся со времен Советского Союза бомбоубежища. И обратили внимание, что их было 36 штук, и одновременно могли быть 12 006 человек в этих бомбоубежищах", – рассказал гендиректор.

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Он пояснил, что на заводе работало 10847 человек, поэтому комбинат мог стать укрытием еще и для других мариупольцев. В процессе тренировочных мероприятий перед возможной эскалацией были подняты архивы еще 1977 года. Согласно документам, на заводе были открыты и реконструированы бомбоубежища.

"Было 5 очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно нормам советского законодательства – на тот период времени, архитектурного – порядка попадания одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей", – рассказал Цкитишвили.

По его словам, после установления этого факта начались тренировки и подготовка – работники прорабатывали спуск и выход из укрытия и весь процесс спасения, поскольку все понимали, что эскалация со стороны РФ возможна.

Гендиректор добавил, что наименьшая толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет 8 метров – это коммуникационные тоннели, но сами бомбоубежища расположены глубже. Он также рассказал, что сотрудники завода накануне вторжения России в Украину создали очень большие запасы питьевой воды и продовольствия в бункерах, что дало возможность длительного проживания в них защитников Мариуполя и гражданских.

Цкитишвили также сообщил, что ФСБ РФ допрашивало депортированных в Россию сотрудников меткомбината по расположению бункеров и устройству входов и выходов в бомбоубежища. Однако, по словам гендиректора, они делали вид, что занимали низкие должности, не предполагавшие наличие пропуска на режимные объекты.

По данным Цкитишвили, в бомбоубежищах "Азовстали" находятся около 300 гражданских лиц, из которых 30-40 – дети. Многие люди имеют тяжелые ранения и нуждаются в медицинской помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне 3 мая начали штурм металлургического комбината "Азовсталь", заявив о якобы нарушении защитниками Мариуполя, скрывающихся на его территории, режима тишины. Враг начал атаку еще ночью, сбросив на завод авиабомбы.