Где СБУ, ГБР, Нацполиция со своими спецназами? Бутусов призвал вернуть украинскую власть на Луганщину

Украинский журналист Юрий Бутусов призвал немедленно вернуть украинские власти в населенные пункты Луганской области. По его словам, сейчас эти функции выполняют силовики.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Власть в Луганской области – это сейчас командование ОТГ (оперативно-тактические группировки. – Ред.), ВСУ, Нацгвардия и Военная служба правопорядка (ВСП), и некоторые отдельные подразделения полицейских и пограничников", – рассказал Бутусов.

По словам журналиста, который побывал в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске, ВСП сейчас является единственным полноценно работающим правоохранительным органом на Луганщине.

Видео дня

Бутусов добавил, что 11 военных ВСП Луганщины погибли в боях, "потому что они не только ухаживают за порядком, но и когда надо дерутся как обычная пехота".

"Где там СБУ, ДБР, Нацполиция со своими спецназами, они здесь очень нужны? В каком месте глава областной военной администрации? Почему в первый день войны военкоматы прекратили работу и вместо участия в мобилизации выехали из региона?", – обратился Бутусов к украинским властям.

В связи с этим подразделения теробороны удалось развернуть далеко не всюду, где были желающие, добавил журналист:

"И почему после того как военкоматы уехали, их через полтора месяца не возвращают? Кто принял такое решение – почему одни военные должны воевать и защищать, а другие эвакуировались и покинули свои города, оборону которых должны организовывать?".

По словам Бутусова, дороги области свободны, а рабочих вопросов очень много. Мирных граждан нужно эвакуировать, но те, кто на службе и защищают государство, должны выполнять свои обязанности на местах, объяснил он.

Так, в такой ситуации многие организационные вопросы вынуждены решать военные и нацгвардейцы с оставшимися специалистами.

"Большое уважение ко всем военным ВСУ и НГУ, сейчас защищающим Луганщину, на них большая ответственность и нагрузка, они делают очень много для нашей победы в очень тяжелых боях", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей незамедлительно эвакуироваться. Он объяснил, что вскоре может настать день, когда в регион не получится доставлять лекарства и еду.