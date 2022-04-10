Где будет новый удар России и какие 'сюрпризы' готовят украинские воины – BBC

После сокрушительного поражения на северном направлении и позорного отступления российская армия объявила о сосредоточении своих усилий на Донецком и южном направлениях. Главной целью назван захват территорий по линии границ Донецкой и Луганской областей.

При этом у украинской армии появилась возможность для маневра, для переброски войск в самые горячие точки на юге и востоке. Как отмечают эксперты, именно на донбасском направлении находятся самые мотивированные и опытные бойцы ВСУ, они даже местами превосходят по количеству оккупантов, однако у России тоже есть некоторые преимущества, сообщает BBC.

Куда ударит враг

Аналитики утверждают, что российское наступление на востоке, в степи, сильно отличается от наступления в северной лесистой местности ­– и это сыграет на руку украинским защитникам.

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По данным Института изучения войны (ISW), битва за Славянск, вероятно, станет следующей ключевой битвой войны. Если оккупанты смогут взять город, далее есть два варианта развития наступления – на восток к Рубежному, где обороняется небольшая группировка украинских войск; либо двигаться далее на юг, чтобы создать большее окружение для армии ВСУ на Донбассе.

Если Мариуполь будет захвачен, то значительные силы армии РФ смогут отправится в направлении Донецка для подкрепления.

Какой ответ дадут украинцы

Бригадный генерал в отставке Бен Бэрри отмечает, что украинцы многие годы готовились к наступлению россиян на Донбассе. Они нарыли огромное количество окопов, разместили свою технику в насыпях, построили специальные укрепления в городах и селах. Поэтому оккупантам будет тяжело выбить украинских защитников.

Более того, военное руководство нашей страны также сможет перебросить подкрепление из северного направления на восток.

Чем оккупанты будут атаковать

Бэрри считает, что армия РФ перед наступлением по земле задействует артиллерию, поскольку атака в лоб пехотой чревата огромными потерями для россиян и сильно увеличивает риск поражения.

У страны-агрессора есть ряд артиллерийской техники, которую она может использовать. Система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Мста-С", система залпового огня "Тос-1А" с термобарическими ракетами. Это позволит работать по украинским позициям с большого расстояния. Если на вооружении у России большое количество таких систем, то потеря "Градов" для Украины практически невосполнима.

После артиллерийского обстрела будут совершаться наземные операции при поддержке бронетанковой техники и авиации.

Что остановит Россию

Эксперты указывают на несколько факторов, которые могут удержать российское военное руководство от наступления на Донбассе. Одна из главных проблем – логистика, нехватка воды, еды, теплой одежды, средств связи, топлива и запчастей для техники. Также российские солдаты испытывают проблему с мотивацией, особенно после разгрома под Киевом, Черниговом, Сумами и Харьковом.

Важной проблемой является не только потеря живой силы, но и техники. Oryx, веб-сайт военной аналитики, отслеживает потери военной техники и включает в статистику только уничтоженные машины и технику, для которых доступны фото- или видеодоказательства.

Согласно оценкам сайта, Россия потеряла более 400 танков, 20 самолетов и 32 вертолета, а также сотни единиц бронетехники и другой техники. При этом украинских потерь по всем пунктам гораздо меньше.

Британский военный эксперт Сэмюэл Крэнни-Эванс отмечает, что в долгой перспективе у России может быть решающее преимущество на поле боя, если Запад не начнет поставлять Украине что-то более серьезное, чем защитное оружие.

"Каждой уничтоженной украинской ракетной установке "Град" или гаубице в большинстве случаев нет замены. Но у России все еще есть производственные мощности, поэтому для российских войск это оружие не незаменимо. Так что по мере того как война продолжается, время начинает действовать на руку России", – уточнил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Украины опоздали с поставкой нашей стране некоторых видов вооружения. По словам главы государства, имея определенное оружие, можно было бы избежать гибели многих людей. В то же время, отметил он, некоторые европейские лидеры изменили свою позицию и теперь поддерживают поставку в Украину оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны от западных партнеров не только санкции в отношении агрессора, но и современное оружие. По его словам, сейчас ВСУ могут остановить вражеские войска, однако, чтобы полностью освободить страну от оккупантов, необходимо новое вооружение.