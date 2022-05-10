Гаубица врага стала металлоломом: ВСУ показали удар по позициям врага. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С19 "Мста-С" Вооруженных сил Российской Федерации. Сделали это военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Соответствующее видео было выложено на странице бригады в Facebook. На нем видно, как самоходная артиллерийская установка врага взрывается после попадания в нее снаряда.

"Эта смертоносная машина – дальнобойная 152-миллиметровая гаубица, приволоченная россиянами на нашу землю убивать украинцев, отныне валяется кучкой металлолома, засоряющей украинское поле", – говорится в подписи к видео.

Видео дня

Военные отмечают, что вместе с ней под их раздачу попали еще несколько 122-миллиметровых установок Д-30.

"День был урожайным, но настоящая жатва еще впереди", – подчеркнули украинские воины.

2С19 "Мста-С" – это советская и русская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Она предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как украинские десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов. Экипажам российских боевых машин тоже не удалось спастись.

Несколько ранее артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили российский бронетранспортер. Экипаж вражеской техники также был ликвидирован.

Кроме того, украинские десантники ликвидировали 8 единиц российской бронетехники. Были уничтожены также экипажи, находившиеся в сожженной технике.

Также OBOZREVATEL со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.