Гармаш: если Путин проиграет на Донбассе, мы можем гнать его по России. Интервью

Если Украина сможет победить на Донбассе, временное перемирие в войне с Россией не понадобится. ВСУ смогут гнать врага до границы, а лучше – еще и за границу, чтобы отбить у российского населения желание воевать.

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину важно объявить о победе 9 мая. Ради символической даты Кремль будет бросать на фронт неопытных бойцов, и это выгодно Украине.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш.

– Какой договор возможен в нынешней ситуации между Украиной и Россией?

– Я считаю, что у любого переговорного процесса должна быть какая-то конкретная цель. Цель эта исходит из возможностей сторон. Если мы можем отразить удар противника и отбросить его на территорию России, то, конечно, нам вообще нет смысла ставить вопрос о любых компромиссах. Нам нужно выгонять врага и договариваться с РФ и с нашими партнерами. Что, собственно, они и делают.

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Это очень хорошая идея – подписать договор не с Россией, а сразу с несколькими странами, которые будут гарантами безопасности. И договариваться с ними об условиях ненападения России в последующем.

Если же у нас нет уверенности в том, что мы можем выгнать противника со своей территории, а время нас поджимает… За два месяца мы потеряли 30% своего экономического потенциала, а Россия, кстати, по словам Блинкена, по итогам года потеряет только 10%, несмотря на страшные санкции, тогда нужно договариваться о хотя бы временном перемирии, чтобы иметь возможность накопить нужные ресурсы, получить нужное вооружение. То есть, по сути, выиграть время.

– Временное перемирие – это на несколько месяцев или на год?

– Я уверен, что, даже если временное перемирие будет, то только в том случае, если оно выгодно и России. Ей тоже нужно накопить ресурсы – в первую очередь, человеческие и военные.

Поэтому я думаю, что РФ очень быстро прервет перемирие. Время перемирия в любом случае не будет долгим. Оно будет тактическим.

– Что вы думаете о дате 9 мая? Это опасная дата для нас?

– Я думаю, что, с одной стороны, к этой дате Путин будет стремиться получить результат. Но, с другой стороны, это хорошо, если российские военные будут решать военные задачи, исходя не из реальных возможностей, а ориентируясь на какую-то символическую дату.

Нам это выгодно, потому что они будут менее подготовлены. Они будут пускать в бой неподготовленных солдат. Я услышал информацию от наших военных, что из России на территорию Харьковской и Донецкой областей завезли российских 19-летних пацанов-контрактников.

Они посмотрели по телевизору, как российская армия "побеждает", посмотрели, как их знакомые везут "трофеи", награбленные в Украине, и им тоже захотелось что-то из этого получить.

Это плохо для российских матерей, но хорошо для нас, потому что сюда идут неподготовленные люди.

Россия бросает их в бой для того, чтобы к 9 мая доложить Путину, что он великий полководец и смог победить страшную Украину.

Я думаю, действительно, к этой дате будут приурочены серьезные бои. Но для нас хорошо то, что они пытаются играть в такой символизм.

– Если армия Путина проиграет в новой военной операции, которая планируется на Донбассе, что будет дальше? Они будут более сговорчивыми в плане временного перемирия?

– Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России и диктовать им свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности наших западных партнеров, если такие гарантии возможны.

Хотя лично я думаю, что, пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет. Поэтому нам желательно, как это ни страшно звучит, гнать их не просто до наших границ, а за границы, чтобы их население тоже почувствовало, что такое война и больше ее не захотело. Вот тогда это будет главной гарантией нашей безопасности.

– На России уже пугают население тем, что украинские "фашисты" могут пойти на Москву. Это было бы неплохо?

– Нам не нужно идти до Москвы, потому что это может быть воспринято как угроза существованию российского государства и может привести к применению ядерного оружия. Мы будем выглядеть как агрессор.

А просто наносить удары по военной инфраструктуре, по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам – это нужно делать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этого сделать, потому что наши западные партнеры очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории.

– Тут нужно только благословение и военная поддержка наших западных партнеров?

– Нужно убеждать их в том, что такого действия, как сегодня в Краматорске (ракетный удар. – Ред.) могло бы не быть, если бы у нас были соответствующие системы ПВО, которые бы упреждали такие удары на расстоянии либо если бы мы подавляли ракетные комплексы на территории, контролируемой противником.