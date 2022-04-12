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Гармаш: если Путин проиграет на Донбассе, мы можем гнать его по России. Интервью

Татьяна Гайжевская
Война в Украине 2022
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Гармаш: если Путин проиграет на Донбассе, мы можем гнать его по России. Интервью

Если Украина сможет победить на Донбассе, временное перемирие в войне с Россией не понадобится. ВСУ смогут гнать врага до границы, а лучше – еще и за границу, чтобы отбить у российского населения желание воевать.

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину важно объявить о победе 9 мая. Ради символической даты Кремль будет бросать на фронт неопытных бойцов, и это выгодно Украине.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш.

Какой договор возможен в нынешней ситуации между Украиной и Россией?

– Я считаю, что у любого переговорного процесса должна быть какая-то конкретная цель. Цель эта исходит из возможностей сторон. Если мы можем отразить удар противника и отбросить его на территорию России, то, конечно, нам вообще нет смысла ставить вопрос о любых компромиссах. Нам нужно выгонять врага и договариваться с РФ и с нашими партнерами. Что, собственно, они и делают.

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Это очень хорошая идея – подписать договор не с Россией, а сразу с несколькими странами, которые будут гарантами безопасности. И договариваться с ними об условиях ненападения России в последующем.

Если же у нас нет уверенности в том, что мы можем выгнать противника со своей территории, а время нас поджимает… За два месяца мы потеряли 30% своего экономического потенциала, а Россия, кстати, по словам Блинкена, по итогам года потеряет только 10%, несмотря на страшные санкции, тогда нужно договариваться о хотя бы временном перемирии, чтобы иметь возможность накопить нужные ресурсы, получить нужное вооружение. То есть, по сути, выиграть время.

Временное перемирие – это на несколько месяцев или на год?

– Я уверен, что, даже если временное перемирие будет, то только в том случае, если оно выгодно и России. Ей тоже нужно накопить ресурсы – в первую очередь, человеческие и военные.

Поэтому я думаю, что РФ очень быстро прервет перемирие. Время перемирия в любом случае не будет долгим. Оно будет тактическим.

Что вы думаете о дате 9 мая? Это опасная дата для нас?

– Я думаю, что, с одной стороны, к этой дате Путин будет стремиться получить результат. Но, с другой стороны, это хорошо, если российские военные будут решать военные задачи, исходя не из реальных возможностей, а ориентируясь на какую-то символическую дату.

Нам это выгодно, потому что они будут менее подготовлены. Они будут пускать в бой неподготовленных солдат. Я услышал информацию от наших военных, что из России на территорию Харьковской и Донецкой областей завезли российских 19-летних пацанов-контрактников.

Они посмотрели по телевизору, как российская армия "побеждает", посмотрели, как их знакомые везут "трофеи", награбленные в Украине, и им тоже захотелось что-то из этого получить.

Если Путин проиграет битву за Донбасс, ВСУ могут гнать его до РФ.

Это плохо для российских матерей, но хорошо для нас, потому что сюда идут неподготовленные люди.

Россия бросает их в бой для того, чтобы к 9 мая доложить Путину, что он великий полководец и смог победить страшную Украину.

Я думаю, действительно, к этой дате будут приурочены серьезные бои. Но для нас хорошо то, что они пытаются играть в такой символизм.

Если армия Путина проиграет в новой военной операции, которая планируется на Донбассе, что будет дальше? Они будут более сговорчивыми в плане временного перемирия?

– Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России и диктовать им свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности наших западных партнеров, если такие гарантии возможны.

Хотя лично я думаю, что, пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет. Поэтому нам желательно, как это ни страшно звучит, гнать их не просто до наших границ, а за границы, чтобы их население тоже почувствовало, что такое война и больше ее не захотело. Вот тогда это будет главной гарантией нашей безопасности.

На России уже пугают население тем, что украинские "фашисты" могут пойти на Москву. Это было бы неплохо?

– Нам не нужно идти до Москвы, потому что это может быть воспринято как угроза существованию российского государства и может привести к применению ядерного оружия. Мы будем выглядеть как агрессор.

А просто наносить удары по военной инфраструктуре, по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам – это нужно делать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем этого сделать, потому что наши западные партнеры очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории.

Тут нужно только благословение и военная поддержка наших западных партнеров?

– Нужно убеждать их в том, что такого действия, как сегодня в Краматорске (ракетный удар. – Ред.) могло бы не быть, если бы у нас были соответствующие системы ПВО, которые бы упреждали такие удары на расстоянии либо если бы мы подавляли ракетные комплексы на территории, контролируемой противником.