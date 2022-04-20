Гармаш: что такое Медведчук? Ничто. Это человек, который врал Путину. Интервью

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, задержанный СБУ, обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на украинских защитников и заблокированных в городе жителей Мариуполя. Но на сегодняшний день этот деятель не нужен своему куму, главе страны-агрессора Владимиру Путину.

Медведчук, вравший о пророссийских настроениях в Украине, менее ценен для Путина, чем беглый президент Виктор Янукович. Вероятно, диктатор злорадствует, видя его в таком положении.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

– Обмен, предложенный Медведчуком, – ценный обмен?

– В любом случае, если благодаря такому обмену удастся вывести людей из Мариуполя, в том числе наших раненых бойцов, считаю, это будет целесообразно. Зачем нам его кормить? Какой нам прок от Медведчука?

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Если мы решим такую проблему, было бы просто супер.

Но, честно говоря, не думаю, что Путин на это пойдет. Зачем он Путину?

– Кстати, как так получилось, что Медведчук до сих пор сидел в Украине? Он тут выполнял какие-то задачи?

– Думаю, его просто не могли вывезти. Если кто-то организовал его побег, то наверняка с расчетом, что он выедет за пределы Украины. Но, вероятно, не получилось этого сделать. Поэтому он тут и сидел. Не думаю, что он выполнял какие-то задачи.

Какие задачи он может выполнять без финансово-организационной структуры? Никаких. Именно поэтому я и считаю, что Путин не пойдет на такой обмен – Медведчук не интересен ему как человек без организационных ресурсов, без возможностей. Он что, будет ходить по эфирам и рассказывать, какая Украина плохая? Там таких уже много. Уже Кива есть.

Было бы замечательно, если бы Путин услышал этот призыв к обмену, но я мало в это верю.

– То есть торговаться о большей цене Медведчука Украине не приходится?

– Мне кажется, это и так оптимальная цена. Даже слишком высокая. Честно говоря, я бы вообще ничего за него не дал.

– Мог бы Медведчук быть полезен Путину или в целом режиму в России?

– Думаю, нет. Он сбитый летчик, и Путину он особо не интересен.

– Если обмен состоится, он сможет отправиться в Ростов, к Януковичу?

– Если его обменяют, он может и в Москву поехать. Но потому его и не обменяют, что он попросту не нужен.

Давайте не забывать, что Янукович пусть и квази-, но легитимный. В определенный момент, если бы в начале войны удалось сместить Зеленского, Янукович мог бы сыграть роль президента.

А что такое Медведчук? Ничто. Это человек, который, я уверен, много врал Путину, рассказывая, как его тут хотят видеть в Украине, как все ждут российскую "армию-освободительницу".

Скорее всего, Путин сейчас сидит и злорадствует. Поэтому сомневаюсь, что и сам Медведчук верит в такой обмен.