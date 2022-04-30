Гайдай назвал три направления, где идут самые трудные бои на Луганщине

Российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области на трех направлениях. Однако все попытки наступления врага проваливаются и ВСУ продолжает держать оборону.

При этом оккупанты нашли украинскую военную форму и могут ее использовать для провокаций. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, противник обстреливает все населенные пункты в регионе. Основные силы оккупанты сосредоточили на трех направлениях – Попасная, Горское и Рубежное.

"Враг и дальше обстреливает все населенные пункты Луганской области. Пытается прорваться на трех направлениях. Они хотят продавить нашу оборону: это Попасная, это Горская община со стороны Золотого и Новотошковки, и направление Рубежного на Северодонецк. Очень тяжелые бои, но продавить нашу оборону они не могут", – сообщил Гайдай.

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Напомним, жителей Луганской области настоятельно призвали эвакуироваться в более безопасные регионы. Глава ОВА Сергей Гайдай попросил людей воспользоваться возможностью, пока она есть, чтобы потом не убегать от войны пешком.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются наступать на Луганщине. При этом они часто прибегают к провокациям, например, выдают свою технику за украинскую. Их цель очевидна – обвинить в собственных преступлениях против мирного населения Вооруженные Силы Украины.