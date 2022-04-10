Фонд Рината Ахметова укомплектовал 100 тыс. продуктовых наборов для украинцев

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова сформировал 100 тысяч наборов с продуктами. Эта гуманитарная помощь каждый день формируется на распределительных центрах в Киеве и Запорожье.

90 тысяч продуктовых наборов от Фонда уже передано жителям тех регионов Украины, которые больше всего пострадали от войны. Всего Фонд Рината Ахметова передаст для украинцев 200 тыс. наборов с продуктами.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.